To nenajdete jinde na celé planetě. Architektka metra o unikátu pražské podzemky

„Člověk není designovaný, aby trávil denní režim v podzemí. Je to náročné, ale je to moje srdcová záležitost,“ říká architektka pražského metra Anna Švarc, která v jeho útrobách tráví většinu dne. Pražské metro v květnu oslavilo 50 let. V roce 1974 vyjel ze stanice Kačerov linky C první vlak. Jak se metro proměnilo a kterou stanici by Švarc doporučila turistům? A dočkáme se spojení až na letiště?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-03:26 Kolik hodin denně tráví architektka Švarc v metru? Co je jeho největší slabina a naopak největší plus? Která linka se povedla nejvíc? A kterou stanici má Švarc nejradši? 03:26-07:48 V čem je unikátní nejzachovalejší stanice metra Želivského? Je něco, v čem bychom se mohli inspirovat od londýnského metra? Proč pražské metro ještě stále nejezdí na letiště? A jak se stalo, že v roce 2002 zaplavila metro voda z Vltavy? 07:48-13:17 Co obnáší práce architektky metra? Jaká bude podoba nové linky metra D? Kdo bude rozhodovat o její umělecké náplni? A v čem se bude lišit od ostatních linek? 13:17-18:02 Bude se na stávajících linkách minimalizovat vizuální smog? Dostává se dopravnímu podniku zpětné vazby od cestujících? Jak si Švarc představuje stanici snů? A jakou má metro architektonickou hodnotu? 18:02-21:51 Kterou stanici metra by Švarc doporučila turistům? Jaké byly původní představy podzemní dráhy na začátku 20. století? A je architektura pražského metra v něčem unikátní? 21:51-29:37 Je opatření reliéfu Praha-Moskva vysvětlující tabulkou správným řešením? Jak by se tyto případy měly podle Švarc řešit? Jak velkou roli hrála v architektuře propaganda? A je něco, co Švarc v Praze vyloženě vadí?