Jdou proti Česku a mají nebezpečné vazby. Charanzová tvrdě o spojencích Babiše

"Jestli mohou něco ovlivnit? Absolutně ne. Jsou ve stranách, které nemají vliv," říká na konto kritiků EU, kteří podle ní jen chrlí internetové příspěvky, aniž by odváděli konkrétní práci, bývalá místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Naráží hlavně na SPD a kriticky se staví i vůči novým spojencům Andreje Babiše. "Jde o strany, které jdou proti zájmům České republiky," varuje.

"Marine Le Penová (předsedkyně francouzského Národního sdružení´- pozn. red.) chce v podstatě uzavírat vnitřní trh a dávat preference francouzským firmám ve veřejných zakázkách. A vzpomeňme si, jak rakouští Svobodní zbrojili proti jaderné energetice a komplikovali vstup České republiky do Evropské unie," kritizuje spojení hnutí ANO s evropskými pravicovými stranami v rámci frakce Patrioti pro Evropu Charanzová, která se do Bruselu dostala v roce 2014 právě jako kandidátka hnutí ANO.

Podle ní, jde o "slepenec" stran, které nemají nic společného, a kromě stavění se proti českým zájmům ve frakci vidí i další nebezpečí.

"Le Penová se netají a netajila svými vazby na Rusko. Byla financována ruskými penězi, a to v době, kdy tady máme stále válku na Ukrajině a kdy Evropa bojuje o to, aby se nám Rusko neposunulo k evropským a českým hranicím. To já považuji za velmi nebezpečné," dodává Charanzová a v rozhovoru přibližuje i to, jak se postupně rozcházely její představy o politice s plány šéfa hnutí ANO Andreje Babiše.

"Samozřejmě během té doby, co jsem zastupovala hnutí ANO v Evropském parlamentu, byla celá řada věcí, která mi vadila, ale měla jsem určité zásady, které jsem viděla, že ve chvíli, kdy se k nim přiblížíme, takže dál vlak nejede," popisuje politička například, jak pro ni po volbách v roce 2017 bylo nepřijatelná myšlenka užší spolupráce s SPD.

Tím, že je Andrej Babiš kritický k evropské politice, se podle Charanzové nikdy netajil. Jeho utužování přátelství s maďarským premiérem Viktorem Orbánem se ale prý ukázalo až po posledních volbách a roli v jeho čím dál tvrdší rétorice podle jejích slov možná hrají i lidé, kterými se obklopil v prezidentské kampani.

Bývalá předsedkyně Evropského parlamentu hovoří také o tom, že v každé zdravé politické straně by měla být kritika, jenže z ANO kritičtí lidé postupem času odešli. Jestli se kvůli tomu bude strana expremiéra více přibližovat například politice SPD, je ale podle ní stále otázkou. "Hnutí je teď více loajální. Takže si myslím, že to bude hodně záležet na tom, jak to bude chtít nastavit Andrej Babiš," dodává Charanzová.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:04 Je český poslanec v Evropském parlamentu jen kapkou v moři, kde sám nic nezmůže? Jak dlouho Ditě Charanzové trvalo, než jako europoslankyně začala mít na něco vliv? A podle čeho se dá skutečný vliv měřit?

05:04-11:11 Jde si místo v Evropském parlamentu jen "odsedět"? Kdo se z českých poslanců v EP fláká? Je získání vysokých postů europoslanců Vrecionové a Niedermayera úspěchem? A v čem Charanzová za dobu svého působení v EP neuspěla?

11:11-16:40 Kam vznik nové frakce Patrioti pro Evropu Evropský parlament posunul? Co mají členové této frakce společné? Jsou slova jako extremismus nebo neofašismus v tomto případě na místě? A proč lidé ke stranám se zdánlivě snadnými řešeními v poslední době tíhnou?

16:40-24:12 Co musí Evropa udělat jinak? Jak si Charanzová představuje radikální řešení migrace? Mají hlasitá hesla protestních stran reálnou šanci se prosadit? A musí se Evropa naučit spoléhat více sama na sebe?

24:12-30:55 Jaké má Charanzová nyní plány? Jak probíhalo ukončení spolupráce s hnutím ANO a Andrejem Babišem? Co ke změně směřování Babiše podle Charanzové vedlo? A je možné, že v dalších volbách spojí hnutí ANO síly s SPD?

30:55-35:32 Litovala někdy Charanzová, že spojila své jméno s hnutím ANO? Rozhodla by s tím, jaké má nyní zkušenosti, znovu stejně? V jaké chvíli se rozhodla z hnutí ANO odejít? A jak hodnotí poslední kroky Andreje Babiše?