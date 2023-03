Kinský: Monarchie není žádná pohádka. Mít modrou krev ale dnes nic neznamená

“Být šlechticem neznamená v posledních 100 let vůbec nic. O privilegia nás připravili v roce 1918 a to je už tak dávno, že na ně mezitím všichni zapomněli,” říká ve Spotlightu průvodce dokumentárního cyklu Modrá krev František Kinský, který je potomkem kostelecké větve šlechtického rodu Kinských. Heslo jeho rodu je 'Bůh, čest, vlast'. “Je to tak zavazující, že se ho mnohdy bojím i vyslovit,” říká.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:34 - 3:28 František Kinský je hlavou kostelecké větve rodiny Kinských. Co všechno to obnáší? Proč stále ctí heslo svého šlechtického rodu? 3:28 - 6:25 Proč si myslí, že mít modrou krev už v dnešní době nic neznamená? Také o tom, proč to podle něj ve Spojeném království bude mít nový král Karel III. hodně těžké, ale monarchii udrží. 6:25 - 10:15 Jaké by bylo Česko, kdyby bylo monarchií? Králem by byl dnes Karel Habsbursko-Lotrinský, vnuk posledního císaře Karla I. Ten je podle Františka Kinského velmi činorodý, ale zároveň jako král by byl asi neklidný. 10:15 -14:35 O tom, proč je dnes podle něj mnohem těžší udržovat kontakt "se svým druhem" a spíše se šlechtici stýkají se svými přáteli než s rodinou. Jak na české šlechtice nahlíží v zahraničí a jaké bylo převzít po otci zámek, který byl zralý spíše na zbourání. 14:35 - 21:55 Proč necítí vůči komunistům zlost a jak vzpomíná na návštěvy svého otce v ilavské věznici a o tom, proč jeho otec po osvobození zůstal pracovat v uranových dolech v Jáchymově. 21:55- 23:40 Jaký měl vztah Karel Schwarzenberg s jeho otcem a o tom, že spolu byli zvyklí vést dlouhé politické debaty. 23:40 - 26:11 V rozhovoru pro Paměť národa Kinský jednou řekl, že česká společnost je bez pozitivních příkladů, myslí si to i dnes?

