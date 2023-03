Dva roky se těším na konec Zemana. I já toho měl občas plné zuby, říká Lipavský

"Jsem nejmladším členem vlády, nicméně nedostávám úkoly, že mám dojít do sklepa pro pivo nebo doplnit polínka ke krbu," říká ve Spotlightu ministr zahraničí a člen Pirátů Jan Lipavský. Jestli na jeho konto padly nějaké vtipy, není to nic, co by ho trápilo. Že by nebyl zkušený, mu prý dosud nikdo ve vládě najevo nedal.

Zatímco bývalý prezident Miloš Zeman Lipavskému vyčítal chybějící magisterský titul a "nedostatečnou kvalifikaci" na ministerský post, ve vládě si nikdy respekt vydupávat nemusel. "Autoritu mám z principu," říká šéf resortu zahraničí v rozhovoru se Světlanou Witowskou. Pokud jde přímo o Zemana, přiznává, že jeho konec v úřadě vyloženě vyhlížel: "Nelíbilo se mi, co dělal. Na jeho konec jsem se těšil dva roky." Podle Lipavského bude s příchodem nové hlavy státu Česká republika mluvit "sebevědomým hlasem v zahraničí". Jinak by mohla přistupovat třeba k Rusku nebo Číně - alespoň to vyplývá z revize programového prohlášení, se kterým přišla vláda. "Rusko představuje naprosto zásadní bezpečnostní hrozbu pro celý evropský kontinent, takto o něm v těch dokumentech mluvíme," vysvětlil Lipavský. A jak hodnotí jeden ze tří ministrů za Piráty to, že o Pirátské straně není v poslední době příliš slyšet? "Určitě neztrácíme dech, pracujeme na zajímavých agendách. Souhlasím, že bychom mohli někde přitlačit. Na druhou stranu volby budou ještě za tři roky, takže ty náboje je dobré si šetřit," dodává ministr zahraničí. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.