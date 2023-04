O čem se vojáci baví, když se nestřílí? O fotbale i kafi, líčí náladu v zákopu Šilhan

“Humor funguje pro vojáky jako sebeobrana. Samozřejmě, že jsou nervózní, ale ujdou několik desítek metrů do 'zázemí', tam si uvaří kafe a povídají si o běžných věcech. Vypadá to bizarně, ale je to způsob, jak se nezbláznit,” popisuje zahraniční zpravodaj České televize Jan Šilhan zkušenost z natáčení v ukrajinských zákopech. Jak se točí válka? A jak si Ukrajinci stále udržují zápal a motivaci?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 1:00 - 3:15 Zpravodaj České televize Jan Šilhan přinesl z Ukrajiny reportáž z ostřelovaného zákopu - jaký je to pocit ocitnout se pod palbou? A jaká atmosféra vládne mezi vojáky? 3:15 - 6:50 O tom, jak vnímal absurditu války. O čem se ukrajinští vojáci baví, když se právě nestřílí? A je ve válce prostor i pro humor? 6:50 - 10:40 Dělat reportáž v době ostřelování může působit za hranou - proč do toho reportérský tým České televize i tak šel? Jaké bezpečnostní opatření musí reportéři při absolvování takovéto reportáže dodržovat? A jak se k jejich přítomnosti v zákopu stavěli vojáci? 10:40 - 16:00 O tom, že ukrajinští vojáci mají velkou motivaci bránit svou zemi, i když jsou už konfliktem evidentně unavení. Přestože je konec války v nedohlednu, jsou prý připraveni bojovat, dokud bude potřeba, a morálce by rozhodně pomohl další vojenský úspěch. 16:00 - 18:10 Jak se Ukrajina adaptovala na už víc než rok trvající válečnou realitu? Podle Šilhana jsou oblasti, kde až na detaily není poznat, že v zemi probíhá válka. 18:10 - 24:50 Na jaký moment ze svých cest na Ukrajinu má nejemotivnější vzpomínku?

