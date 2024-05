Bžoch se tvrdě opřel do kolegyně z hnutí: Zachovala se nefér. V ANO ji nepotřebujeme

"Jako politička v Evropském parlamentu fungovala dobře, ale často jsme se neshodli na některých tématech, takže z tohoto hlediska nám chybět nebude," říká kandidát do Evropského parlamentu za ANO Jaroslav Bžoch o Ditě Charanzové, která se jako další viditelná tvář rozešla s hnutím expremiéra Andreje Babiše. Co by chtělo ANO v Evropě prosazovat? Jak by řešilo migraci anebo Green Deal?

Epizoda je součástí předvolebního seriálu rozhovorů s lídry a kandidáty. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-03:17 Mrzí Jaroslava Bžocha, že nevede kandidátku do Evropského parlamentu? Proč ji vede bývalá ministryně Klára Dostálová? Nebude hnutí ANO chybět v europarlamentu Dita Charanzová? A vnímá Bžoch výtky Charanzové vyčítající hnutí konzervativní a národovecké směřování? 03:17-08:42 Měl Bžoch nějaké výhrady k prezidentské kampani Andreje Babiše? Pochyboval někdy o směřování hnutí ANO? Jaký měl pocit z jednání o důchodové reformě? A lhalo hnutí ANO na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem? 08:42-10:49 Umí si Bžoch představit, že by hnutí ANO vládlo po příštích sněmovních volbách s SPD? Vadila by mu v případě menšinové vlády tichá podpora SPD? S kým případně si umí Bžoch představit, že by hnutí ANO vládlo? 10:49-16:23 Co poslanec chápe pod sloganem hnutí ANO "Česko, pro tebe všecko"? Co plánuje hnutí ANO v Evropském parlamentu pro Česko udělat? Zasadilo se hnutí ANO za dobu působení svých europoslanců v unii o nějaké změny? A co jsou české zájmy, které se hnutí ANO chystá v EP hájit? 16:23-22:18 Co je podle Bžocha největší problém současné Evropy? Jak velký problém má Evropa po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica? Chápe Bžoch tuto událost jako varování, ze kterého je potřeba vzít si ponaučení? 22:18-29:48 Proč hnutí ANO tak razantně vystupuje proti Green Dealu, když jej jeho předseda Andrej Babiš sám v Bruselu odsouhlasil? Co by hnutí ANO chtělo na Green Dealu změnit? Je podle nich potřeba zrušit emisní povolenky? Jak chtějí motivovat lidi k elektromobilitě? A jak hnutí ANO plánuje revidovat již schválený migrační pakt?