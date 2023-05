Ekonomka: Jsou lidé, které to bude hodně bolet. Zneužívání dávek je mýtus

"Opravdu bylo třeba něco udělat a my ekonomové na to upozorňujeme už dlouhou dobu, bohužel se někde trochu zapomnělo na lidi, kterým jsme měli spíš pomáhat," říká ekonomka Klára Kalíšková o vládním konsolidačním balíčku, který navrhuje změny některých daní, omezení slev na manžela či manželku, zrušení školkovného i zvyšování sociálních odvodů. Co to bude znamenat pro rodiny? A kdo škrty nepocítí?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33-2:58 Jak ekonomka Klára Kalíšková hodnotí vládní návrh ekonomických reforem? 2:58-6:54 Hodila vláda nízkopříjmovým skupinám další klacky pod nohy? 6:54-11:15 Proč podle Kalíškové Česko nemá progresivní daňový systém? A jak se promění realita průměrné české rodiny? 11:15-17:00 Co budou dělat domácnosti, které nemají úspory, a jak promění rozpočet rodin zrušení slevy na manžela či manželku s nízkými příjmy a zrušení školkovného. 17:00-21:01 Jak se po reformě změní postavení žen na pracovním trhu? Zasáhne ho omezování dohod? 21:01-27:10 O tom, jak žijí a pracují lidé v sociálně vyloučených lokalitách.

