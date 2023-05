Fendrych: V Česku vzniká nová masa voličů. Nejsou lhostejní, budou hledat, koho volit

"Mladí lidé tady téměř nemají koho volit. Nemají alternativu, která by odpovídala jejich zájmům," říká politický komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych a dodává, že příkladem je i fakt, jak vládní pětikoalice stále hovoří o tom, co dělá pro "budoucnost našich dětí", přitom naprosto opomíjí třeba klima. Proč jsou témata, která v českém politickém prostoru chybí? A zmizela z Česka levice?

0:31-5:10 Je podle novináře Martina Fendrycha v Česku ještě vůbec nějaká moderní demokratická levice? O tom, proč se podle něj za poslední léta smazal rozdíl mezi tím, co je pravice a levice.

5:10-7:22 Proč je Česko druhé v žebříčku "klientelistického" kapitalismu? Co to je a proč na to politici nijak nereagují?

7:22-12:15 Jsou ještě Piráti stranou pro mladé lidi? Co o nich vypovídá kauza kolem jejich členky Jany Michailidu?

12:15-13:37 Byla podle Fendrycha chyba, že se po revoluci nezakázala komunistická strana?

13:37-18:08 Jak vytvořit zdravou alternativu k pravicovým a populistickým stranám a proč sociální demokraté prohrávají u levicových voličů, kteří volí populisty?

18:08-21:06 Povede se sociálním demokratům konečně proměnit svou komunikaci uvnitř strany i směrem ven? Proč jsme podle Martina Fendrycha ztratili jako společnost schopnost komunikovat a neumíme využívat argumenty?