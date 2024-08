Hofmann: Jací bychom byli frajeři my? Dnes se lidé hroutí pod srandovními tlaky

"Odhodlání riskovat a postavit se silnějšímu? Mělo by zajímat každého, kdo má v sobě základní morální kodex," říká herec Martin Hofmann o tématu filmu Vlny režiséra Jiřího Mádla, který právě míří do kin. Představuje v něm jednoho z novinářů Redakce mezinárodního života Československého rozhlasu v letech 1967 a 1968, kteří kritizovali praktiky tehdejšího totalitního režimu.

"Kompromisy udělali někteří lidé pod tlakem. Nutně nemuseli být oportunisti nebo prospěcháři," říká o těch, kteří pomáhali totalitnímu zřízení, herec Martin Hofmann, podle kterého takové případy dobře popisuje právě příběh hlavního hrdiny filmu Vlny. "V dnešní společnosti vidím, jak se lidé hroutí a povolují pod úplně srandovními tlaky. Však by se vidělo, jací bychom byli frajeři," dodává k tomu, že by sám takové lidi nikdy nesoudil.

Divadelní a filmový herec nabádá diváky, aby na nový film Jiřího Mádla přišli do kin, přestože je mu jasné, že doba předcházející invazi vojsk Varšavské smlouvy není příliš lákavým tématem. "Filmy z osmašedesátého vnímáme trošku útrpně. Jsou to pohledy do těch rezignovaných, poražených obličejů, kdy víme, co přijde na další řadu let, i to, jak 'půvabná' ta hnusná šedivá normalizace byla. Ale Vlny jsou o nějakém vzdoru a vzpruze," dodává Hofmann k tomu, že příběhy jednotlivých členů rozhlasové Redakce mezinárodního života by podle něj každý vydaly na samostatný film.

Hofmann v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou mluví také o tom, jak se proměnilo jeho "životní tempo" i o své životní roli Cyrana z Bergeracu. "Pokud by se (zmíněná role Cyrana) neproměnila a hrál bych ji stejně, tak je se mnou jako s hercem něco blbě," myslí si.

I přes své mnohaleté zkušenosti z divadelních prken i filmových pláten si ovšem Hofmann neumí představit, že by mladé herce někdy učil. "Mě by z té školy vyrazili za nekorektnost," směje se.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:57 Jak mohutně s Hofmannem zahoupal film Vlny? Jak moc se ho osobně dotýkají hlavní témata filmu? Mají se umělci vyjadřovat k politice? A dolehla na něj během natáčení tíseň totalitního režimu?

05:57-11:01 Jaký rukopis pražskému jaru vtiskl Jiří Mádl? A jaký režisér je? Mluví autorům do scénáře, pokud má přijmout jejich roli? A jsou Vlny filmem, který se otiskne jako dokument doby?

11:01-17:21 Jak intenzivně pouští Hofmann své role do osobního života? Jak jej ovlivnila jeho životní role Cyrana z Bergeracu? Proměnilo se za dob jeho působení publikum a má někdy špatné dny?

17:21-21:12 Jak moc ho ovlivnila škola legendárního herce Borise Rössnera? Na co vzpomíná z dob studia nejraději? Proč si myslí, že by nebyl dobrý učitel? A je v dnešním světě dostatek dobrých a výrazných herců?

21:12-27:35 Co je v současném hereckém průmyslu největší problém? Proč Hofmann víc nezpívá? Jak se po náročné roli vrací sám k sobě? Jak ho změnily děti a co mu otcovství řeklo o sobě samém?

27:35-31:217 Jaký je Hofmannův osobní životní postoj? A jak vnímá celou etapu Ruskem způsobené války na Ukrajině?