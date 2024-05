Komentátor Dusík: Co dělám, když zapomenu jméno? Vypnu. Stát se přitom může horší věc

“Když sportovní komentátor zapomene na to, že je jen doprovodná záležitost, je to největší průšvih,” říká šéfredaktor sportovní redakce České televize Michal Dusík. Sportovní fanoušci mají přitom letos žně - v těchto dnech mohou sledovat hokejové mistrovství světa, v červnu je čeká fotbalové Euro a vrcholem budou letní olympijské hry v Paříži.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-05:07 Jak je na tom Dusíkův spolukomentátor Milan Antoš, kterého minulý týden cestou z O2 areny srazilo auto? Jak moc teď musí Dusík kvůli zranění kolegy improvizovat? Existuje pro takové případy plán B? Co musí hokejový expert umět, aby si mohl sednout za mikrofon?

05:07-08:50 Vychutná si Dusík hokej více jako divák, nebo jako komentátor? Stává se Dusíkovi, že mu během komentování ujedou emoce? A co říká na hokejistu Jakuba Voráčka v roli komentátora hokejového šampionátu, který emoce pouští naplno?

08:50-11:06 Co všechno obnáší příprava na mistrovství světa v hokeji? Co všechno to znamená pro redakci sportu a co pro komentátory? Kdo vybírá záběry, které běží o přestávkách?

11:06-14:50 Jak vypadá příprava komentátora? Učí se Dusík zpaměti jména a čísla? Jaký je jeho osobitý komentátorský styl? A co znamená, když komentátor musí mít flow?

14:50-18:17 Stalo se někdy Dusíkovi, že "flow" neuřídil a podlehl kouzlu okamžiku? Jak moc se v reakcích diváků odráží to, jestli je český tým úspěšný nebo neúspěšný? Co nejhoršího může komentátora během živého vysílání potkat? Komentoval Dusík někdy bez přípravy?

18:17-21:54 Jak velký průšvih jsou falešné vstupenky na hokejové mistrovství světa? V jaké formě jsou čeští hokejisté a mají na medaili? Jak důležité jsou posily z NHL?

21:54-26:50 Kolik hodin olympijských her (OH) v Paříži bude ČT sport vysílat? Jak OH poznamenal spor o účast ruských a běloruských sportovců? Překvapilo Dusíka rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru týkající se ruských a běloruských sportovců?

26:50-31:05 Komu z českých sportovců věří Dusík nejvíce? Jaký sport v rámci OH patří mezi divácky nejoblíbenější? Na co se Dusík nejvíc těší? A co pro něj je nejtvrdší komentátorský oříšek?