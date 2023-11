"Je tu nová osa zla." Analytik popsal podlé útoky, které Rusko chystá na zimu

"V dlouhodobém horizontu věřím tomu, že jednou se Ukrajina vrátí ke svým původním hranicím. Musí ale umřít Vladimir Putin a Rusko musí dojít k poznání, že okupovat sousední země se nevyplácí," říká bezpečnostní analytik Milan Mikulecký. Jaká nálada teď panuje mezi ukrajinskými vojáky? A jaké nebezpečí mohou přinést americké volby? Vydrží podpora Západu a neohrozí ji konflikt na Blízkém východě?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-3:42 Jaká je podle bezpečnostního analytika Milana Mikuleckého pravděpodobnost, že se Ukrajina vrátí do hranic z roku 1991? Oslabuje nějak ukrajinskou pozici menší pozornost společnosti, která se teď spíš soustřeďuje na konflikt na Blízkém východě?

3:42-7:01 Co ze současné situace a rozkolísaného Blízkého východu těží a může ještě těžit Vladimir Putin? Nabourává nějak nižší zájem o Ukrajinu morálku ukrajinských vojáků?

7:01-10:00 Proč si Mikulecký myslí, že bychom neměli Ukrajincům určovat v boji žádné "červené linie", které nemohou překročit?

10:00-13:50 O tom, jak by teď asi vypadala válka bez podpory Západu, i tom, co se může stát, kdyby volby v USA vyhrál Donald Trump. Co by podle Mikuleckého měla začít dělat Evropa?

13:50-17:15 Proč podle Mikuleckého Evropa nedodá Ukrajině všechny zbraňové systémy, které země požaduje?

17:15-21:24 Proč je západní pomoc "logistické peklo"? Kdo na tom bude v bojích tuto zimu podle Mikuleckého líp? Dá se nějak upustit od války v zákopech?

21:24-26:24 Nebude Česku chybět ta část materiálu, kterou ze zásob poskytlo Ukrajině? Jsme podle Mikuleckého připraveni na válku s tak technologicky vyspělým nepřítelem, jakým je Rusko? V čem zaostáváme v připravenosti na boj nejvíc a dá se s tím něco dělat?

26:24-28:06 Co by podle Mikuleckého pro Česko a potažmo celý Západ znamenalo případné vítězství Ruska?