Přeplněné školy? Třetina žáků na to nemá. Je to neskutečný zmatek, říká ředitelka

Ze základních škol odchází nejsilnější ročník za dlouhou dobu, a ty střední tak zažívají obrovský přetlak. "Rozhodně za to nemůžeme my, školy," říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. Ne každé dítě ale podle ní má na to, aby se dostalo na gymnázium. Kde systém selhal? A lze to ještě napravit? A jak dopadá současná situace na psychiku dětí, anebo dokonce rodičů?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:39 - 4:54 Kdo může podle Renaty Schejbalové za nezvládnutou situaci kolem přijímaček na střední školy? 4:54 - 9:59 O tom, že nastupuje silná generace a nebude dost míst, se vědělo, proč nebyl systém škol na převis připraven? Může jít zčásti i o paniku a ve finále se někam všichni zájemci dostanou? 9:59 - 13:18 Proč je v Praze takový přetlak v počtu hlásících se a jak rodiče kalkulují? 13:18 - 18:17 Jaké potenciální řešení by mělo do budoucna následovat? O tom, že chybí učitelé, a co si Schejbalová myslí o návrzích ministra školství Mikuláše Beka. 18:17 - 23:20 Je možné hloubkově proměnit systém přijímacích řízení, aby lépe reflektoval potřeby a talent dětí? Co může a co nemůže v praxi fungovat? 23:20 - 26:48 O tom, jak tahle situace potenciálně dopadá na psychické zdraví dětí a jestli může přispět k lepší debatě o celém systému školství.

