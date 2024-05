Záruba: Slováci nám málo fandí, zlobil se Voráček a chtěl to řešit. Zastavil jsem ho

"Jakub Voráček je zábavný a uvolněný, ale pozor, zároveň je velmi ukázněný, protože komentování zápasu má svá pravidla a on je všechna dodržuje," popisuje komentátor ČT Robert Záruba. V rozhovoru se vrací i k finálové trefě Davida Pastrňáka, kdy ho postihl zvláštní nepopsatelný stav, či k momentům na stadionu, kdy se Voráček hodlal pustit do slovenských komentátorů na vedlejším stanovišti.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:32 Co Záruba říká na novou komentátorskou hvězdu Jakuba Voráčka? Kdy jej nejvíc překvapil nebo pobavil během MS? Musel Voráčka někdy krotit? Co se Zárubovi honilo hlavou, když mu "vypadl mozek"?

04:32-11:31 Jaký moment byl pro Zárubu během mistrovství nejsilnější? Proč je v Česku hokej takový fenomén? Jak důležitá je pro hokejisty podpora od fanoušků? A jak si hokejisté užili setkání s fanoušky na Staroměstském náměstí?

11:31-17:19 Dá se tato událost přirovnat k nějaké podobné světové sportovní události? Jak atmosféru vnímaly ostatní reprezentace? Věřil Záruba národnímu týmu, že doma uspěje? V čem byla síla letošního národního týmu?

17:19-22:25 Vidí Záruba v trenérovi Rulíkovi něco z Ivana Hlinky? Jaký je Radim Rulík, když nestojí na střídačce? Jak zásadní je tato výhra pro budoucnost českého hokeje? Vyrůstá u nás nová hokejová generace?

22:25-26:30 Jak zásadní byly posily z NHL? Dokázali by hokejisté to, co dokázali s Pastrňákem, se Zachou a dalšími? Dá se s něčím toto vítězství na domácí půdě srovnat?

26:30-33:16 Vsadil by si Záruba, že se ve finále utká Česko zrovna se Švýcarskem? Jak moc jiné by mistrovství bylo, kdyby nastoupili také Rusové? Štve Zárubu, že ČT přichází o živé přenosy některých sportů? A umí si Záruba představit, že by šel komentovat do komerční televize?