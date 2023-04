Kalousek: Vládo, brzdi, špatně to skončí. Jsou daně, které musíme zvýšit, říká Špidla

Rostoucí inflace a zadlužování státu, to jsou podle exministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09) a bývalého premiéra Vladimíra Špidly (ČSSD) největší nepřátelé Česka. “Vláda musí razantně snižovat výdaje,” vyzývá Kalousek. Podle Špidly se stát rozhodně neobejde bez zvyšování některých daní. Kde by měla vláda škrtat a proč je progresivní daň dobrý nápad? A je správné přidávat důchodcům a matkám?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 5:59 V jak velkém ekonomickém průšvihu je podle Miroslava Kalouska a Vladimíra Špidly dnes Česko? Do jaké míry je to vina vlády Petra Fialy a jak moc jsou na vině vlády minulé?

5:59 - 9:39 Co by měla současná vláda dělat, aby účinně bojovala s inflací a snižovala státní dluh? Kalousek navrhuje škrtat dotace firmám a snižovat počty státních zaměstnanců. Podepsal by se pod to i Vladimír Špidla?

9:39 - 15:10 Jak by měl Fialův kabinet šetřit na výdajích? Dá se to i bez toho, aby musel zvedat daně? Byli by pro zavedení progresivnější daně, než je teď?

15:10 - 20:25 Myslí si, že byla chyba zrušit superhrubou mzdu? Vládne stále mezi politiky populismus? Proč podle expremiéra Špidly vláda nepředstavuje žádnou soudržnou politiku?

20:25 - 26:59 Bojí se vládní pětikoalice nepopulárních, ale nutných rozhodnutí? Co si myslí o návrhu, že nemocenské pojištění by si měli platit zaměstnanci ze svých výdělků? A jak hodnotí komunikaci vlády, dokázala podle nich přesvědčit lidi, že je potřeba něco udělat s veřejnými financemi?

26:59 - 34:32 Jsou z nového vládního kabinetu zklamaní, nebo se jim líbí, jak funguje? Bez jakých reforem se podle nich Česko do budoucna neobejde?

34:32 - 38:45 Jak důležitá je důchodová reforma? A co podpora pro mladé rodiny? Je dostatečná? A jak ji změnit?