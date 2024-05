Promarněná šance. Víme, jak to u nich funguje, říká o Rusech na olympiádě Hradilek

"Politika se sportem by neměla být spojená, ale v ideálním světě nežijeme," říká bývalý kajakář Vavřinec Hradilek. I když letos ukončil kariéru a na další olympiádu se už nechystá, vyčítá Mezinárodnímu olympijskému výboru, že mohl být aktivnější, pokud jde o agresi na Ukrajině a postoji ke sportovcům z Ruska a Běloruska. Jak by to mělo vypadat? A co všechno Hradilkovi dal život na divoké vodě?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-03:59 Jak lidé kolem kajakáře s neobvyklým jménem oslovují? Má větší respekt z kajaku, nebo z Cessny? A co je pro něj větší adrenalin? Jak probíhal jeho poslední závod na divoké vodě na kanálu v Troji? 03:59-07:48 Věří Hradilek po závažné nehodě bratra na zázraky? Měl poté strach se na vodu vrátit? A pustí na ni své vlastní děti? 07:48-09:50 Co je na vodním slalomu nejnáročnější a nejvíce bolestivé? Jak se vyrovnal s tím, že ho před vítězstvím na olympiádě dělila jedna setina vteřiny? 09:50-13:17 Je něco, do čeho by Hradilek aktivní i mimo sport nikdy nešel? Kolikrát od své účasti ve StarDance vyzval svou ženu k tanci? A co si myslí o dopingu ve sportu - měl by být povolen? 13:17-16:51 Jak Hradilek nahlíží na míchání politiky a sportu? Co si myslí o rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru umožnit ruským a běloruským sportovcům zúčastnit se soutěží v Paříži pod neutrální vlajkou? Jel by on sám v takovém případě na olympiádu? 16:51-20:54 Láká Hradilka aktivní politika, dostal už nějakou nabídku? Jaký pocit má z dnešní politiky a z vlády Petra Fialy? Z čeho se mu v české politice ježí chlupy na těle? A jsou Češi dostatečně politicky aktivní? 20:54-28:14 Kolikrát už slyšel, že se má držet pádla a nevyjadřovat se k politice? Jak jeho podporu Ukrajiny vnímají sponzoři? Vyhrožoval mu někdo v této spojitosti? A co nyní po ukončení kariéry plánuje?