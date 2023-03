Vyšetřoval válečné zločiny: Zápach mrtvých smyjete, na tu hrůzu ale nejde zapomenout

"Když z našeho těla odejde život, stane se z nás hmota, která zapáchá, a je to nepříjemný zápach. Ale když potom vyslýcháte poškozené, kteří přišli o své bratry, syny, manžely, manželky, dcery, tak vám předají tu hrůzu z toho, co se jim stalo," říká bývalý vyšetřovatel válečných zločinů v Jugoslávii Vladimír Dzuro. Ti, kdo budou vyšetřovat zločiny na Ukrajině, to podle něj nebudou mít jednoduché.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 1:00-5:08 Jaké stopy na Vladimírovi Dzurovi zůstaly po letitém vyšetřování válečných zločinů? Proč se nepovede odsoudit každého válečného zločince a na jakou situaci nikdy nezapomene? 5:08-11:49 Věří po všech těch hrůzách, které viděl a slyšel, ještě v lidskost a dobro? Proč se podle něj lidstvo nepoučí ze své minulosti a podobné hrůzy se dějí i teď na území Ukrajiny? 11:49-18:24 Co všechno komplikuje získávání důkazů o tom, že je něco válečný zločin? Jak po dobu své práce dokázal potlačit své emoce a neubránil se jim až o řadu let později? 18:24-21:08 Neměl Vladimír Dzuro strach, že se i on může stát terčem útoku? Měl mezinárodní tribunál z jeho pohledu smysl? A proč rodiny obětí na to mají někdy jiný názor? 21:08-23:15 O tom, jestli se někdy lidem v bývalé Jugoslávii podaří překonat rozpory mezi sousedy. 23:15-27:40 Co dělá teď, kdy už uzavřel kapitolu "vyšetřovatel válečných zločinů", a chtěl by se zapojit do vyšetřování zločinů na Ukrajině? Je podle něj společnost připravena na vyšetřování těchto zločinů u obou stran konfliktu?

