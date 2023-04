Natočil syrový dokument z války: Ať už to skončí. Každý Rus tomu může pomoct, vím jak

"Vstanete, slyšíte sirénu a je to ruská ruleta. Možná bomba zasáhne váš dům, možná ne. To nikdy nevíte," popisuje režisér Jevhen Titarenko každodenní ukrajinskou realitu. Minulý rok se jako dobrovolník přidal k týmu paramediků, kteří pomáhají od začátku ruské invaze na Ukrajině i přímo v první linii. A natočil z toho film. Jaké je zachraňovat lidské životy pod palbou? A co by vzkázal Rusům?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 1:20 - 5:00 Co si režisér a dokumentarista Jevhen Titarenko, který působil jako dobrovolný zdravotník jak při okupaci Krymu, tak při ruské invazi na Ukrajinu, představuje pod pojmem bezpečí? Proč film z fronty natáčel právě kamerou připevněnou na uniformě a jak se z filmaře i kohokoliv jiného může stát paramedik? 5:00 - 8:08 Liší se nějak jeho zkušenosti z dobrovolnického zdravotnického působení při anexi Krymu a současné invazi? Proč se jeho původní představa, že bude na frontě pouze natáčet, nenaplnila? 8:08 - 12:05 Co by Titarenko chtěl divákům prostřednictvím filmu Východní fronta zprostředkovat? Střetl se někdy s popírači ruské invaze na Ukrajinu? 12:05 - 15:57 Je možné spočítat, kolik lidí zachránil? Jak se v akci zdravotníci rozhodují, komu při záchraně dají přednost? Jak komunikují s lidmi, kteří jsou skutečně vážně zranění? A jak se on i jiní dobrovolníci vyrovnávají s tím, co viděli a zažili ve válce? 15:57 - 19:18 Dá se podle Titarenka zvyknout na život ve válce? Jak vypadá "běžný život" na Ukrajině dnes? Kdy podle něj válka skončí a proč nepřemýšlí nad trestem pro Rusy? 19:18 - 24:22 Co mohou podle něj mohou Rusové dělat, aby dali najevo svůj protest proti válce a režimu?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!