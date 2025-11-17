Spotlight

Studentští vůdci: Šok otřásl Českem. Revoluci pomohla fake news, zásah byl brutální

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 15 hodinami
Sledujte v den 36. výročí sametové revoluce diskusi tří předáků studentského hnutí Stuha. Marek Benda, Jiří Dienstbier mladší a Martin Klíma ve Spotlightu s Matyášem Zrnem vzpomínají na klíčové okamžiky dnů, které vedly k pádu komunistického režimu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:00:06-01:59 Kdo byli předáci studentského hnutí Stuha? Jaká byla jejich ambice a proč chtěli svrhnout komunistický režim?

01:59-13:35 Jaká byla původní ambice studentských akcí? Proč se demonstrace konala právě 17. listopadu? Jak došlo k hlasování o spolupráci se svazáky z SSM?

13:35-21:02 Jaký byl původní maximalistický plán a cíl demonstrace? Překvapilo organizátory obrovské množství lidí? Jak proběhl spontánní přesun davu z Vyšehradu na Národní třídu?

21:02-27:00 Kdy bylo jasné, že dojde k brutálnímu zásahu? Jaké emoce panovaly po masakru na Národní třídě?

27:00-32:59 Jak bezprostředně po policejním zásahu reagovali studenti? Jak se do stávky zapojily i velké technické fakulty? Bylo možné okupační stávku udržet déle než týden?

33:00-39:08 Jak reálný byl "čínský scénář"? Co studentům prozradili na sovětské ambasádě? Proč byly "spanilé jízdy" pro šíření informací po republice klíčové?

39:08-46:57 Jak důležité bylo zapojení herců a populárních osobností? Jak moc pomohla dezinformace o smrti Martina Šmída? A proč byl vlastně zázrak, že při brutálním zásahu nikdo nezemřel?

 
