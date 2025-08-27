"Tady něco nehraje." Spisy odhalují šílené praktiky komunistické policie

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:14 Dokáže autora podcastu Podivné zločiny ještě něco překvapit nebo rozhodit? Co ho na záhadných případech nejvíc přitahuje? Jak se k němu příběhy dostávají?
05:14-11:01 Co zjistil o fotografovi Josefu Wolfovi, který spolupracoval s nacisty? Jak probíhala vzpoura vězňů v Sobiboru? Skutečně se Wolf podíval na vraždění? Jak moc museli být lidé jako on ideologicky spolehliví?
11:01-15:42 Jsme jako společnost dostatečně vyrovnání s příběhy kolaborace? Učí bádání Švece nesoudit lidi příliš rychle?
15:42-21:04 Co Švece přivedlo k případu příslušníka SNB Jaroslava Maršíka, který pomáhal převádět lidi přes hranice? O jak velkou síť převaděčů se jednalo? Jak se Maršíkovi podařilo uniknout zatčení a deset let se skrývat?
21:04-24:49 Jak reagují příbuzní lidí, na které se Švec badatelsky zaměřuje? Jak spolehlivé jsou dostupné zdroje? Fungují badatelny a archivy dobře?
24:49-31:30 Proč se rozhodl zkoumat případ trojice mladých lidí, kteří v 80. letech zmizeli u Hřenska? Proč tehdy policie odrazovala od hledání i jejich kamarády? Zveřejní příběh i ve chvíli, kdy ještě neví úplně všechno? Kolik nezmapovaných příběhů ještě zůstává?