"Teď je čas po nich jít.” Trumpovci chystají tvrdou pomstu, říká Weiss

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:04 Využije Donald Trump vraždu Charlieho Kirka ke "zmocňovacím" krokům po vzoru požáru Říšského sněmu? Jak čte Martin Weiss výrok Pam Bondi o "nenávistných projevech" u republikánů?
05:04-08:58 Byl Charlie Kirk proti zákonu o občanských právech ze 60. let? Tvrdil skutečně, že černošské ženy nemají dostatečnou mozkovou kapacitu, aby je bylo možné brát vážně? Jaký byl jeho postoj k Ukrajině a prezidentu Zelenskému?
08:58-17:08 Přicházejí po útoku lidé o práci kvůli reakcím na sítích ve velkém? Využívají teď konzervativci "cancel culture" proti liberálům?
17:08-27:00 Vznikají na sítích dva paralelní radikalizované kmeny? Je nová generace republikánů ostřejší, pomstychtivější a méně závislá na mainstreamových médiích?
27:00-31:18 Nakolik byl Charlie Kirk vlivný uvnitř republikánského establishmentu? Převládne touha po pomstě, nebo spíš snaha vést debatu?