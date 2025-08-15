Omýváte maso vodou? Nebezpečný mýtus, varuje expertka. Toto hrozí

"Od dětství nás rodiče vychovávají k tomu, že se má maso pořádně umýt," říká nutriční terapeutka Markéta Gajdošová. Podle ní jde ale o kulturní mýtus, který se na rozdíl od jiných zemí Českem šíří. "Je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by si lidé měli jednou provždy zakódovat: maso se neomývá," upozorňuje.
Proč jsou podle Gajdošové detox a trendy, které směřují ke stabilizaci hormonů, největšími mýty ve výživě? A co říká na rodiče, které dětem zakazují cukr, a přehánějí dnešní rodiče výživu u svých dětí? A proč jsou lidé z generace Z často ztracení, co se týče stravy? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.