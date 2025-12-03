Tohle není normální, popisuje Rusnok Babišovy plány. Varuje před "černou labutí"

Jednou z příčin nevalné kvality vládnutí je skutečnost, že Češi velmi málo důvěřují svému vlastnímu státu, myslí si host Zuzany Tvarůžkové. "Občan, který nedůvěřuje státu, má tendenci věci trošku očůrávat." Nedůvěra pak ale platí oboustranně a kvalita fungování ve výsledku není dobrá. Rusnok má za to, že by pomohlo, kdybychom více důvěřovali institucím a ony nás na oplátku braly jako klienty a podle toho se chovaly.
Při hašteření se o to, kolik miliard v rozpočtu na příští rok chybí, vyčítá končící i nastupující vládě, že jedou stále ve stejné linii: "Všechno vám zachováme, všechno bude zdarma a o daně se nestarejte, ty neplaťte."
Pokud bude Česká republika ve stejném duchu pokračovat, čeká ji podle Rusnoka další nárůst rozpočtových problémů. "Máme konjunkturu, máme růst na úrovni potenciálu, ale příští rok vypadá na schodek někde kolem 400 miliard. Tak to není normální. Co budeme dělat, až bude nedejbože krize, přijde nějaká černá labuť?" ptá se řečnicky.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:35 Je podle dat Česko zemí s vysokou životní úrovní? Dá se říct, že má Česko ekonomicky těžké časy za sebou?
05:35-09:41 Když česká ekonomika patří k těm rychleji rostoucím v Evropě, jak by se mělo s takovým růstovým potenciálem nakládat? Co by měla budoucí vláda zásadně měnit nebo o co by měla usilovat?
09:41-16:12 Proč v Česku není dobrá kvalita vládnutí? Jaké naděje dává Rusnok budoucí vládě, která kritizuje rozpočet, ale současně chystá rozpočtově náročné kroky?
16:12-21:07 Čeho se v souvislosti se sliby a rozpočtovou politikou budoucí vlády nejvíc obává? Proč mu nedává smysl, aby stát převzal platby za obnovitelné zdroje energie a odlehčil tím firmám a domácnostem?
21:07-26:15 Myslí si Rusnok, že bez zásahu do současné daňové struktury se nedá vládnout efektivněji a lépe? Kam až mohou Česko dovést rozpočtové problémy a uvědomuje si tato rizika Andrej Babiš a jeho koaliční partneři?
26:15-30:44 V jakých státech se politici chovají výrazně zodpovědněji a strategičtěji? Jsou v České republice významné zdroje v šedé ekonomice?
30:44-32:28 Očekává Jiří Rusnok od možné budoucí vlády vedené Andrejem Babišem nějaké zásadní strukturální a prospěšné změny? A jak hodnotí práci odcházejícího ministra financí Zbyňka Stanjury?