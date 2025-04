Tohle Trump nemohl ustát. Špatných zpráv je pořád hodně, varuje amerikanista

Donald Trump má rád show a drama. "A pokud to bylo jeho cílem, tak se mu to daří dobře," glosuje amerikanista a bývalý diplomat Bořek Lizec. "Myslím si, že Trump přišel s vizí principiálně změnit chování Spojených Států, a to jak v politické, tak v ekonomické oblasti. S tím byl zvolen a to se od něj dalo čekat," dodává Lizec pro Spotlight Aktuálně.cz.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:06-08:18 Proč je svět s Donaldem Trumpem jako na horské dráze? Proč je velká část politiků jeho kroky tak překvapená? Je v zavádění a následném rušení cel nějaká strategie? 08:18-14:07 Potrvá nervozita na finančních trzích? Může to nakonec poškodit samotné Američany a popularitu Donalda Trumpa v USA? Kde se ve Spojených státech bere sentiment po minulých časech? 14:07-20:07 Stoupá nervozita z vládnutí Trumpa i u Republikánské strany? Je Evropa připravená na pokračující americký izolacionismus? Chybí Evropě někdo, kdo by dokázal s Trumpem tvrdě a na rovinu jednat? 20:07-27:32 Má v něčem Velká Británie oproti Evropské unii výhodnější postavení? Zvládne Kanada Trumpa v Bílém domě? Budeme sledovat souboj supervelmocí - USA vs. Čína?