Totální nesmysl. Ve 20 už ženy rodit nebudou, musí se na to jinak, říká embryoložka

"Ženy opravdu nejsou kariéristky, které nejsou schopné si najít partnera nebo hledají prince na bílém koni. Tak to opravdu nefunguje," vysvětluje odbornice na neplodnost. "Funguje to tak, že ne vždycky najdeme partnera, který je ochoten mít děti." Dvořáková proto apeluje i na muže, aby se na plození myslelo kolem třicítky.
Muži by podle ní měli vědět, že i jejich plodnost je omezená. "I u mužů je ta čtyřicítka určitý rizikový faktor. Na spermiogramu to přímo vidět není, ale už vytváří víc geneticky poškozených spermií než mladší muži.
"Rozhodně nechci lobbovat za to, aby ženy měly děti v jednadvaceti. Je to totální nesmysl. V dnešní době to je nemožné a ani to není dobře, aby ženy měly děti v jednadvaceti. Dnes na to ta společnost není připravená. Je klidně možné mít dítě po třicítce, i třeba po čtyřicítce, ale je k tomu potřeba přistupovat trošičku jinak," tvrdí.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:48 Je mezi ženami, které se potýkají s neplodností, příběh Markéty Pekarové Adamové běžný? Je největší psychická zátěž u žen způsobena zejména opakovanými neúspěchy? Snášejí neplodnost hůře ženy, nebo je to stejně náročné i pro muže?
05:48-10:55 Jak se na těhotenství připravit? Může negativně ovlivnit plodnost nadměrné cvičení? Jak je možné, že některé ženy vedou nezdravý životní styl, a přesto bez problémů otěhotní?
10:55-16:58 Lze se při neúspěších o otěhotnění vyhnout stresu? Odmítají někteří muži vyšetření, protože je pro ně nepříjemné připustit, že problém může být na jejich straně?
16:58-24:23 Jaký má Alena Dvořáková názor na trend zmrazování vajíček? Přicházejí za odborníky častěji páry, nebo samotné ženy? Jak probíhá práce s páry, které mají problém s početím?
24:23-28:50 Jak mohou pomoci bylinky? Co je metoda Ludmily Mojžíšové a jak funguje?