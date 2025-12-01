Spotlight

"Trump je blázen." Otevřený rozhovor s bývalým agentem Mosadu Gadem Šimronem

Tereza Engelová Tereza Engelová
včera
Gad Šimron je bývalý agent Mosadu, novinář a spisovatel. Narodil se v roce 1950 v Tel Avivu a po studiích historie začal pracovat pro izraelský veřejnoprávní rozhlas. V 70. letech ho do svých řad verbovala izraelská tajná služba Mosad. Deset let se podílel na jejích operacích v nejrůznějších koutech světa.

V obsáhlém rozhovoru Šimron mluví mimo jiné o válce v Gaze, podle něj to s "bláznivým americkým prezidentem" Donaldem Trumpem začalo slibně. "V tomto případě byl užitečným bláznem a dosáhl dohody o zastavení války v Gaze." Dodává ale, že neobsahovala žádné detaily, a tak se postupně hroutí. V krátkodobém horizontu je spíš pesimista, v dlouhodobém k nějakému řešení ale dojít musí, soudí.

Pokud jde o události ze 7. října 2023, jedná se podle hosta Terezy Engelové o největší porážku, kterou stát Izrael utrpěl od svého vzniku. "Násilnou smrtí zemřely tisíce lidí. Izraelská odveta byla někdy příliš agresivní, to uznávám. Ale chápu i to, proč se Izrael choval tak, jak se choval."

Globálně rostoucí antisemitismus je velký problém, varuje Šimron. Lidé prý nechápou, že je potřeba oddělit dvě věci - Palestince a Hamás. "Když Hamás hlásá ’svobodu Palestině’, tak lže," vysvětluje s tím, že Hamás je islamistický džihád - stejně jako Islámský stát.

"Když teď vidím západní studenty s cedulí: ’My jsme všichni Hamás’… Z mého pohledu - když vím, co si Hamás skutečně myslí o světě a co by se podle něj mělo ve světě dít -, tak vlastně tihle lidé chodí a na hrudi mají napsáno: ’Jsem idiot’. Nechápou, o co jde."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:23 V čem spočívá práce tajného agenta? Nešel Šimron proti novinářské etice, když se zároveň stal agentem tajné služby? Nebyl pro vedení Mosadu problém mít ve svých řadách novináře?

05:23-10:26 Není využívání novinářského krytí nebezpečné v tom, že pak může být každý novinář vnímán jako potenciální terč? Co říkal jeho šéf, když se dozvěděl o Šimronově "druhé práci"? Jak přesně ho Mosad naverboval? Věděla o jeho angažmá v tajné službě manželka?

10:26-17:46 V čem spočívala operace, o které napsal knihu Red Sea Diving Resort?

17:46-20:09 Jak blízko mají filmy o Jamesi Bondovi ke skutečné práci tajného agenta? Jaké schopnosti musí mít dobrý agent, a co člověka naopak jednoznačně diskvalifikuje?

20:09-25:29 Musí být agenti dobrými lháři? Jak se vyvinula práce agenta od 70. let minulého století? Neznesnadňují dnes práci agentů všudypřítomné kamery a digitální dohled?

25:29-30:18 Jak se daří verbovat agenty v zemích jako Írán nebo Jemen? Jak si Šimron vysvětluje, že Izrael nezachytil přípravu útoku ze 7. října?

30:18-33:27 Měl by za selhání kolem 7. října někdo nést politickou odpovědnost? Jak vnímá současný nárůst antisemitismu po celém světě a problém izraelského PR v souvislosti s válkou v Gaze?

33:28-37:38 Jaké největší výzvě čelí Blízký východ? O čem je jeho nový román z prostředí Jeruzaléma? Nakolik je inspirovaný Šimronovou rodinou a skutečnými historickými událostmi?

 
Spotlight Tereza Engelová Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video titulky Spotlight Terezy Engelové
Následující videa
"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?
29:09
"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
39:36
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
30:30
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
30:26
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle
54:01
Dotacemi k inovacím. Jak na to? Je potřeba jednat rychle
"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?
29:09
"Na rukavice pozor." Epidemiolog Prymula o žloutence: Jak velký má Česko problém?
Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou
59:20
Debata: Ústavy jsou jen špička ledovce. Péče o seniory bude stále vzácnější službou
Telemedicína je v Česku dobře nastartovaná, vyplatit se ale musí všem stranám
57:18
Telemedicína je v Česku dobře nastartovaná, vyplatit se ale musí všem stranám
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
39:36
Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
30:30
Za to se Babiš pomstí. Dolejší popsal, co se dělo na Hradě, zlom přišel 12. listopadu
Debata HN: Kyberbezpečnost v éře IT a kvantových počítačů
59:53
Debata HN: Kyberbezpečnost v éře IT a kvantových počítačů
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
30:26
Kohoutová: Máma říkala, že chlapi jsou trapní a debilní. Tudy nechci, tušila jsem
Boom s velkými bateriemi? Investoři zájem mají, projekty ale nejsou připravené
1:18:16
Boom s velkými bateriemi? Investoři zájem mají, projekty ale nejsou připravené