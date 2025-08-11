Spotlight

"Vražda je objednaná." Po textech o Turkovi přišel koordinovaný útok, říká Rychlíková

Zuzana Tvarůžková Tým Spotlight Zuzana Tvarůžková, Tým Spotlight
před 15 hodinami
"Díky kauze Turek jsem porozuměla tomu, proč oběti nechtějí o svých příbězích otevřeně mluvit," říká novinářka a šéfredaktorka Page Not Found Apolena Rychlíková, která upozornila na trestní oznámení podané proti lídrovi strany Motoristé Filipu Turkovi.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:16 Tušila, jakou lavinu způsobí zveřejnění textu o trestním oznámení na Filipa Turka? Ví něco o vývoji případu? Jak dlouho zvažovala, jestli text publikovat, a z jakého zdroje čerpala?

05:16-11:02 Měla informace ještě před oficiálním podáním trestního oznámení? Byla oznamovatelka ochotná otevřeně komunikovat a jak na Apolenu Rychlíkovou působila? Snažila se informace od oznamovatelky ověřovat?

11:02-14:54 Jak reagoval Filip Turek, když se ho snažila kontaktovat s žádostí o vyjádření? Měla možnost si přečíst oboustrannou e-mailovou komunikaci a považuje ji za autentickou?

14:54-20:48 Je podezření, že se Turek choval vůči ženám násilně, důvodné? Má informace, jestli policie nebo státní zastupitelství aktivně hledají další možné oběti? Jak těžké je pro oběť rozhodnout se trestní oznámení podat?

20:48-26:26 Jak moc se chce případu dál věnovat? Vidí podobnosti s případem Dominika Feriho? Jak zvládá hrubé a útočné reakce veřejnosti?

26:26-30:45 Kdy je útok na novináře za hranou a je nutné kontaktovat policii? Jak vnímá vlnu podpory? Může mít vlna nenávisti ze strany veřejnosti dopad na její další práci?

30:45-32:51 Vnímá sebe sama jako novinářku, která provokuje? A co udělá, pokud případ policie odloží?

 
Spotlight Zuzana Tvarůžková Tým Spotlight Spotlight Video Video Aktuálně.cz Obsah video Spotlight Zuzany Tvarůžkové Spotlight Zprávy
Následující videa
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
35:26
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
Jsme ochotní na svých tématech vykrvácet. Havlíčkovi už se nesměju, říká Bartoš
33:08
Jsme ochotní na svých tématech vykrvácet. Havlíčkovi už se nesměju, říká Bartoš
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
20:10
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
33:23
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
35:26
"Už válčit nebudeme." Naděje pro Ukrajince: Rusko se rozloží zevnitř, popisuje Farský
Jsme ochotní na svých tématech vykrvácet. Havlíčkovi už se nesměju, říká Bartoš
33:08
Jsme ochotní na svých tématech vykrvácet. Havlíčkovi už se nesměju, říká Bartoš
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
20:10
Zapomeňte na KGB. "Nové" tajné služby Ruska se nezastaví před ničím, varuje Paďourek
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
33:23
Byl jsem přesvědčený, že jsem žena. Neuspěchejte to, radí mladým drag queen Vostárek
Plán na obří dům, ale peníze jen na polovinu. Rozpočet si ověřte předem, radí experti
50:46
Plán na obří dům, ale peníze jen na polovinu. Rozpočet si ověřte předem, radí experti
Hodnoty jako předmět ve škole? Lidem zásadně ovlivňují život, říká expertka
35:37
Hodnoty jako předmět ve škole? Lidem zásadně ovlivňují život, říká expertka
"Trendem je alkohol ubírat." Sládci se podřizují chutím českých pivařů
31:23
"Trendem je alkohol ubírat." Sládci se podřizují chutím českých pivařů
Češi nyní hudrují na chladné léto. "Pletou se," vzkazuje jim klimatolog
30:16
Češi nyní hudrují na chladné léto. "Pletou se," vzkazuje jim klimatolog
Vagovič: Vaření žáby na Slovensku. Hrnou se šokující zprávy, Fica atentát změnil
27:30
Vagovič: Vaření žáby na Slovensku. Hrnou se šokující zprávy, Fica atentát změnil