"Vražda je objednaná." Po textech o Turkovi přišel koordinovaný útok, říká Rychlíková

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:16 Tušila, jakou lavinu způsobí zveřejnění textu o trestním oznámení na Filipa Turka? Ví něco o vývoji případu? Jak dlouho zvažovala, jestli text publikovat, a z jakého zdroje čerpala?
05:16-11:02 Měla informace ještě před oficiálním podáním trestního oznámení? Byla oznamovatelka ochotná otevřeně komunikovat a jak na Apolenu Rychlíkovou působila? Snažila se informace od oznamovatelky ověřovat?
11:02-14:54 Jak reagoval Filip Turek, když se ho snažila kontaktovat s žádostí o vyjádření? Měla možnost si přečíst oboustrannou e-mailovou komunikaci a považuje ji za autentickou?
14:54-20:48 Je podezření, že se Turek choval vůči ženám násilně, důvodné? Má informace, jestli policie nebo státní zastupitelství aktivně hledají další možné oběti? Jak těžké je pro oběť rozhodnout se trestní oznámení podat?
20:48-26:26 Jak moc se chce případu dál věnovat? Vidí podobnosti s případem Dominika Feriho? Jak zvládá hrubé a útočné reakce veřejnosti?
26:26-30:45 Kdy je útok na novináře za hranou a je nutné kontaktovat policii? Jak vnímá vlnu podpory? Může mít vlna nenávisti ze strany veřejnosti dopad na její další práci?
30:45-32:51 Vnímá sebe sama jako novinářku, která provokuje? A co udělá, pokud případ policie odloží?