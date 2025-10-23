Spotlight

Z nahé seznamky je fenomén. Modelky z OnlyFans tam nejdou pro slávu, říká Timková

včera
"Pro mě ti lidé nejsou těla na tržnici, pro mě to jsou lidské příběhy – ať už jsou to lidé v boxech, nebo ti, kteří si vybírají," popisuje světově oblíbenou seznamovací show Naked Attraction, jejíž českou verzi moderuje, Monika Timková.

Ti, kdo se do podobného pořadu hlásí, jsou možná trochu voyeři, ale třeba také lidé, kteří chtějí pochopit svůj stud a zjistit o sobě něco víc, uvažuje moderátorka. "Zároveň je to i seznamka - jsou tam happyendy, krásné a hluboké příběhy," dodává.

V jednom z už odvysílaných dílů se objevily ženy se zkušeností s natáčením erotických snímků nebo modelky ze služby OnlyFans. Tyto dívky se v běžném životě paradoxně velmi těžko seznamují, upozorňuje. 

"Jdou na rande, klukovi řeknou, že fotí nebo točí, a on jim třeba v ten moment řekne - to je v pohodě, já jsem s tím úplně OK. Ale po týdnu zjistí, že s tím vůbec v pohodě není." Ženy s touto zkušeností jdou podle Timkové do Naked Attraction jako do seznamovacího pořadu, kde jsou hranice trochu posunuté, a doufají, že tam najdou někoho, komu to třeba skutečně nebude vadit.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-05:05 Co dokáže Moniku Timkovou zaskočit nebo rozhodit? Počítala s tím, že česká verze pořadu Naked Attraction bude vzbuzovat jak nadšení, tak kritiku? Šla by do podobné show sama? Co říká na argument, že formát může působit jako "tržnice s lidskými těly"?

05:05-08:16 Jak rychle se s nahotou při moderování pořadu sžila? Kdo měl nejmenší šanci projít castingem? Jak se tvůrci vyhnuli potenciálně nebezpečným nebo deviantním uchazečům?

08:16-14:22 Byl záměr do jednoho z dílů angažovat ženy s minulostí na OnlyFans nebo v erotickém průmyslu? Jak moc ji zasáhly některé životní příběhy? Museli účastníci překonávat stud?

14:22-18:48 Nehlásí se do tohoto pořadu z velké části jen exhibicionisté? Jaké bariéry pořad podle Timkové boří? Bylo někdy potřeba natáčení zastavit nebo některé momenty vystřihnout?

18:48-25:32 Co natáčení obnášelo a v čem bylo pro moderátorku splněním snu? Jak tuto novou roli přijali její nejbližší? Chválí se podle Timkové ženy mezi sebou málo? Proč si myslí, že se do pořadu přihlásilo víc mužů než žen?

25:32-32:39 Vnímá rivalitu mezi herečkami? Je těžké dnes získat dobrou roli ve filmu nebo v divadle? Co by si jednou ráda zahrála? V čem jí pomáhají terapie?

 
