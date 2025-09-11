Mažte se "opalovákem". Každé ráno, 365 dní v roce, radí vystudovaný biochemik

00:06-03:36 Je SPF krém celoročním trendem? Jaké jsou nejčastější mýty okolo opalovacích krémů? A jak se liší termíny "SPF krém" a "opalovací krém"?
03:36-11:24 Proč mají lidé z SPF krémů strach? Jaké jsou mýty o vsakování do krve a jaký je rozdíl mezi faktory SPF 30, 50 a 100?
11:24-18:38 Je důležité SPF krém používat každý den i doma a když je zataženo? Při jakém UV indexu je nutné se chránit? Jak přistupují starší a mladší generace k opalování? A proč žádné opálení není zdravé?
18:38-25:32 Jaké kosmetické trendy jsou teď virální? Co je lososí sperma, exosomy a "spicules"? A proč nejsou tyto produkty bezpečné? A co za absurdní trend Fipu rozesmál?
25:32-29:39 Je korejská kosmetika opravdu "zázrakem" a proč je tak populární? A jaká je ideální denní rutina v péči o pleť? A co lidé, kteří preferují minimalismus a oplachují si obličej jen vodou?