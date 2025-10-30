Spotlight

"Žádný takový film nevznikl." OnlyFans je emocionální dřina, říká dokumentaristka

před 21 minutami
"Od začátku jsem si byla jistá - a potvrdilo se mi to, že pokud začnete dělat takovou profesi, opravdu vám to změní celý život," říká dokumentaristka Barbora Chalupová, která natočila dokument Virtuální přítelkyně o tvůrkyních prodávajících obsah na platformě OnlyFans.

Film ale nikdy neměl být reklamou na OnlyFans, upozorňuje filmařka. "Od začátku jsem si dávala pozor, abych ukázala nejen úspěchy, ale i neúspěchy. Vlastně to, co se vám děje, když takovou práci začnete dělat."

Že se povedlo natočit neotřelý pohled, se prý režisérce potvrdilo i na zahraničních prezentacích v průběhu natáčení. "Bylo nám řečeno, že žádný takový film ještě nevznikl. Většinou jsou to filmy, kde vystupují odborníci, ale nevidíme ty samotné ženy a jejich svět. Nevidíme, co se opravdu skrývá za tou prací - že jsou pod neustálým tlakem a že je to velmi emocionálně a časově náročná práce."

Pokud jde o snadný a rychlý výdělek, lidé si podle Chalupové často neuvědomují, že je potřeba mít už na začátku určitou fanouškovskou základnu. "Pokud nejste známá, nemáte na svých sociálních sítích spoustu sledujících, tak vlastně nemáte jak uspět, protože se nemáte kde propagovat."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:49 Co Chalupová zjistila při zkoumání platformy OnlyFans? Měla na začátku nějaké předsudky? Snažila se svým dokumentem platformu detabuizovat?

04:49-09:39 Je podle Chalupové OnlyFans jen o pornografii? Jak náročné bylo získat důvěru protagonistek dokumentu? Jaké jsou workshopy pro začínající tvůrkyně?

09:39-16:09 Jaké ohlasy měl dokument po premiéře? Jak složité je na OnlyFans dosáhnout úspěchu? Jaké typy lidí se rozhodnou na platformě působit - jsou to exhibicionisté?

16:09-21:02 Stává se modelkám, že uživatelé zvyšují nároky? Jakým rizikům tvůrkyně obsahu čelí? A kdo si jejich tvorbu typicky předplácí?

21:43-25:37 Jaký má tento způsob výdělku vliv na osobní vztahy? A jak podle Chalupové partnerské vztahy obecně proměnily sociální sítě?

25:37-28:39 Došlo ke změně napříč generacemi? Jakým tématům se chce dokumentaristka dál věnovat? Je podle ní dnes těžší vést společenský dialog, než tomu bylo dřív?

 
