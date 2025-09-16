Zbouráme města, aby bylo uhlí? Green Deal je neuvěřitelně úspěšný, říká Pavel Franc

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-06:37 Proč se z Green Dealu stalo v Česku tak trochu nebezpečné slovo? Jak odpovídá na argument, že je drahý a globální emise stejně neovlivní? Je to ideologie, strategie, nebo jejich kombinace?
06:37-12:06 V čem je Green Deal náročný pro energetické koncepce státu i pro podniky? V čem legislativně či prakticky kulhá systém emisních povolenek?
12:06-19:15 Nezavádí rozšíření povolenek a sociální fond "socialistické" přerozdělování? Můžou solární a větrné zdroje v českých podmínkách spolehlivě pokrýt potřebu bez skokového zdražení distribuce?
19:15-24:34 Proč se velkým energetickým firmám do změn nechce? Které obory jsou v důsledku energetické transformace "na vymření"? Jak velké budou celkové náklady Green Dealu a jaká je očekávaná návratnost?
24:34-29:58 Jak se české firmy ke Green Dealu staví? Jak snadné je dnes získat dotace na udržitelné projekty ve firmách? Zlepšilo se Česko v podpoře oproti Polsku, nebo naopak? Obejde se firma nebo jednotlivec při energetické transformaci bez externích poradců?
29:58-35:22 Jaká je v Česku ochota provozovat odpovědné a udržitelné podnikání? Neudělali tvůrci Green Dealu chybu v komunikaci a byrokracii?