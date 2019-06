Skládací Huawei Mate X má ohromit a nadchnout, ale vzbuzuje otázky

dnes | Televize, která se sroluje do malého válce, a tablet, který se složí do kapsy. Možnosti ohebných displejů jsou velké, ale zatím dělají jen dětské krůčky. Jeden takový podnikl Huawei v Praze, když nám svěřil na necelou hodinu do rukou svůj zatím největší a nejdražší telefon: Huawei Mate X s předpokládanou cenovkou 59 990 korun.