Podivný pořad Moje zprávy může udělat ze Soukupa mučedníka

dnes | Majitel TV Barrandov Jaromír Soukup zrušil klasické televizní zprávy a moderuje nyní sám pořad Moje zprávy. Kritik Kamil Fila se zamýšlí nad tím, proč to dělá. Pořadem se už zabývá Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Podle Fily je možné, že tento pořad by mohl pomoci Soukupovi vstoupit do politiky.