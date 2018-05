Ukázal vzpouru proti autoritám. Na film Sněženky a machři lidé rádi vzpomínají

dnes | Filmový kritik Kamil Fila si z televizního programu na další týden vybral film Sněženky a machři. Je to film z 80. let, na který lidé rádi vzpomínají. Film má do dneška v sobě něco živého, tu vzpouru vůči autoritám, říká kritik. Tenhle film říkal: je možný vzepřít se příkazům a zákazům. Kamil Fila ale také prozradil pár zajímavostí z natáčení, o kterých jste možná ještě neslyšeli. Například to, že jeden z hlavních představitelů neuměl lyžovat a tajil to.