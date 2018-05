Zlatá mládež 2 pobouří starší. Díky show se ale mladí o sociálním dnu dozvědí

dnes | Filmový kritik Kamil Fila si do pořadu TV ovladač vybral reality show Zlatá mládež 2, v níž se pětice mladých a relativně úspěšných lidí dostává do prostředí, se kterým se dřív nesetkala. V druhé sérii zamíří mezi bezdomovce nebo do zemí třetího světa.