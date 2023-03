Vláda zavírá za názor, tvrdil muž hlásící své názory před policisty. Nezavřeli ho

Aktivista Jaroslav Popelka před rokem 1989 protestoval proti totalitní komunistické vládě a v protestech pokračuje také v posledních letech. V letech 2012 a 2013 organizoval demonstrace proti vládě Petra Nečase a nyní mimo jiné proti vládě Petra Fialy. Aktuálně.cz s ním mluvilo v rámci rozhovorů s lidmi, kteří mají protichůdné názory na nynější dění v České republice.

Popelku mělo jeho okolí za samorosta už v předrevolučním období v letech 1988 a 89. Kvůli roznášení letáků proti tehdejší komunistické vládě stál několikrát před soudem kvůli "přečinu proti veřejnému pořádku". Ve vězení držel dlouhou hladovku, po pádu nesvobodného režimu získal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu, ale s protesty nepřestal ani v nových poměrech.

Nejnověji přišel podpořit před Obvodní soud Prahy 1 Ladislava Vrabela v den, kdy s ním začal soud kvůli podezření, že šířil poplašnou zprávu. Vrabel v jednom ze svých vysílání na internetu mluvil o možném útoku Česka na Rusko.

"Jestli vás tohle nezvedá ze židle, že naše vláda chce útočit na Ruskou federaci jadernými zbraněmi, tak už nevím, co by vás ze židle ještě mohlo zvednout. Protože jestli tohle naše vláda udělá, tak ruská strana ten útok bude opětovat a pošle jaderné hlavice na Českou republiku," řekl Vrabel a dodal, že v tom případě lidem zbývá "posledních pár měsíců života". Zástupci vlády to označili za nesmysl, sám Vrabel Aktuálně.cz tvrdil, že prý jeho slova byla vytržena z kontextu. Státní zástupkyně na žalobě trvá a chce pro něj podmíněný trest, soud bude pokračovat v dubnu.

"Určitě to není poplašná zpráva," tvrdil Popelka, který s megafonem před skupinkou příznivců vykřikoval hesla na podporu Vrabela a proti vládě Petra Fialy. "Naše vláda porušuje ústavu, zavádí cenzuru, zavírá lidi jen za to, že projevili svůj názor. Hanba vládě, která jde proti lidem vlastní země," hlásil Popelka, který si stěžoval také na to, že kabinet podporuje Ukrajinu v obraně proti Rusku.

Při rozhovoru s Aktuálně.cz nicméně připustil, že svoboda projevu v Česku existuje. Svá kritická slova, která mnohokrát při protestu opakoval, mohl říkat zcela svobodně. Policisté, kteří stáli jen kousek od něj, nijak nezasáhli. "Toto je poslední, co nám nechali," odpověděl Popelka na dotaz Aktuálně.cz, zda skutečně neexistuje svoboda, když zároveň bez postihu může kritizovat vládnoucí politiky. "Myslím si ale, že jim to hodně vadí, že mě nemůžou zavřít," uvedl na adresu policistů.

Popelka tvrdí, že po roce 1989 protestoval vždy ve chvíli, kdy byl přesvědčený, že vláda ohrožuje budoucnost České republiky. To podle něj bylo poprvé v roce 2012 a 2013 za vlády Petra Nečase a nyní za vlády Petra Fialy. V roce 2016 dostal po zásahu Nejvyššího soud trest šest měsíců s podmínkou na rok za to, že v roce 2013 při demonstraci před Úřadem vlády podle rozsudku najel do jednoho z policistů autem a lehce ho zranil.