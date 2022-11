Naše společnost se nevyrovnala s minulostí, říká bývalý komunista Bohumil

Bohumil z Podbořan stál mezi účastníky pražské demonstrace Česko proti strachu ve skupince lidí, kteří drželi obrovskou vlajku Evropské unie. "Jednota EU je to jediné, co může zachránit mír, demokracii a svobodu v Evropě," sdělil Aktuálně.cz s tím, že právě tuto jednotu chce rozbít ruský prezident Vladimir Putin. Pan Bohumil zároveň kritizoval to, že se Česko podle něj nevyrovnalo s minulostí.

