Není to jen o krojích, ale celém způsobu života, řekli Moravané, které vítal Graubner

Nikdy jindy není během roku tolik krojovaných na Pražském hradě a před Arcibiskupským palácem jako v den, kdy probíhají Svatojánské slavnosti Navalis věnované památce světce Jana Nepomuckého. Do hlavního města pokaždé přijíždějí krojovaní z moravského Slovácka, kteří hrají a zpívají před palácem, účastní se bohoslužby v katedrále sv. Víta a také následného velkého procesí ke Karlovu mostu.

Mezi krojovanými byl v květnové pondělí 15. května například Vlastimil Ondra, který má pod sebou několik folklorních souborů a k muzice i víře vede také své čtyři děti.

"Obklopuje nás to od malička. A když v tom žijeme, tak to přirozeně nasáváme. Není to jen o krojích a zpívání, ale o celém způsobu života a přemýšlení," sdělil Aktuálně.cz Ondra, který bydlí v Nivnici. Další krojovaní přijeli například z Boršic u Blatnice, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Dolních Bojanovic či z Kunovic.

Právě z Kunovic je také banderium na koních, které už několik let pravidelně doprovází pražského arcibiskupa, jež je součástí dlouhého procesí z Biskupského paláce na Karlův most. Na Vltavě následně pokračují slavnosti Navalis seskokem parašutistů, hudbou a projížďkami na lodích. Zmiňované banderium tvoří několik jezdců, kteří už historicky doprovázejí významné osobnosti při různých slavnostech. Mimochodem, když v minulosti navštívil Moravu princ Charles, dnes král Karel III., doprovázelo ho stejné banderium z Kunovic.

Letošní slavnosti Navalis, jejich tradice začala v roce 2009, měly jednu výraznou změnu. Svou premiéru měl na těchto slavnostech nový pražský arcibiskup Jan Graubner, který vítal krojované zvlášť radostně. Sám totiž pochází z míst, odkud krojovaní přijeli. Navíc byl mnoho let arcibiskupem na jihu Moravy.