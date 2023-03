Práce ve fabrice je těžká a málo placená, tvrdili odboráři. Nechtějí do důchodu v 68

Aktuálně.cz mapuje názory lidí ve společnosti bez ohledu na to, zda patří k podporovatelům či kritikům nynější vlády Petra Fialy. V rámci tohoto mapování přinášíme rozhovory s některými účastníky odborářské demonstrace, která se uskutečnila 29. března 2023 před budovou sídla vlády v Praze. Lidé nejčastěji mluvili o obavě, že by se nemuseli dožít důchodu, pokud by vláda zvýšila hranici důchodu.

Demonstraci organizoval Odborový svaz KOVO pod názvem 68 NE. Odboráři tím chtěli dát najevo, že jsou kategoricky proti tomu, aby se zvýšila hranice odchodu do důchodu na 68 let. Na demonstraci kromě jiného vystoupili s šesti požadavky, jejichž nesplnění by vedlo patrně k dalším demonstracím. Kromě odborových předáků vystoupili také zástupci některých opozičních stran, konkrétně předseda ANO Andrej Babiš, předsedkyně KSČM Kateřina Konečná, předseda ČSSD Michal Šmarda a místopředseda SPD Radim Fiala. Šéf KOVO Roman Ďurčo to zdůvodňoval tím, že odboráři musí s politiky mluvit, protože by bez nich nic nedojednali. Ďurčo zval i zástupce vlády, která ale jednala v Jeseníku. Premiér Petr Fiala i ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka tvrdí, že obavy odborů z odchodu do důchodu v 68 letech jsou neodůvodněné. Slibují, že stanovení takové hranice odchodu do důchodu v příštích letech nehrozí.

