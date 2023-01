Radek Bartoníček: Mami, do války nás nikdo zavléct nechce, nevěř těm lžím

Před deseti lety se objevily lži, které tvrdily, že Karel Schwarzenberg vrátí majetek Němcům, před pěti lety měl zase Jiří Drahoš zavléct do Česka imigranty. Nesmysly. Ale na voliče to fungovalo. A teď Andrej Babiš tvrdí, že nezavleče Česko do války. Naznačuje, že někdo jiný by to udělal. Nic takového nehrozí. To jen politici často straší lidi, vzkazuje redaktor Aktuálně.cz Radek Bartoníček.

