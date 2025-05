Vyhonit ďábla: Už neplatí, že muži jsou lovci. Ženy můžou chtít sex i zaplatit rande

Autorky podcastu Vyhonit ďábla, Zuzana Kašparová a Terezia Ferjančeková, vytvořily pro Českou televizi edukativní seriál Na záchodcích. Nově je ke shlédnutí k dispozici jeho druhá série. "Snažíme se emancipovat každého mladého člověka k tomu, aby věděl co chce, znal všechny své možnosti a uměl se informovaně rozhodovat," říká Ferjančeková.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-05:53 Je sexuální výchova stále postrachem většiny učitelů a učitelek? Jak vybírali témata do edukativního seriálu České televize "Na záchodcích"? Co pro ně při tvorbě obsahu bylo nejzajímavější a co nejsložitější?

05:53-11:17 Jaká témata s nimi děti na školách sdílejí? Jsou nějaká témata, o kterých se sami stydí mluvit? Zaznamenaly ze strany diváků nějaké odsudky?

11:17-16:55 Čím to je, že je v dnešní době pro dívky složité se seznámit? Nekomplikujeme si dnes seznamování některými obavami zbytečně?

16:55-23:49 Nepodsouváme informováním o transsexualitě mladým lidem pochybnosti o sobě samých? Je už na tranzici po 18. roce věku pozdě?

23:49-29:38 Řeší dnešní mladí lidé některé věci daleko dřív než starší generace? Jak dívky naučit v oblasti sexu správně komunikovat? Jsou muži otevření tomu, aby sex iniciovala žena?

29:38-35:24 Bavily se s autorkami podcastu "Vyhonit ďábla" o sexu jejich rodiče? Mají nějakou odezvu na své brožury pro učitele?