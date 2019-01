Blázni? Kdepak. Ostravou prošel švihlý pochod, který rozesmál kolemjdoucí

dnes | Zhruba 20 lidí se v pondělí zapojilo do 4. ročníku recesistické akce nazvané Švihlý pochod Ostravou. Spočívá ve zvláštní chůzi lidí, kteří třeba vykopávají nohy k hlavě, klopýtají nebo chodí vzad. Akce je inspirovaná britskou komediální skupinou Monty Python a jejím skečem neboli humorným výstupem o švihlé chůzí. Švihlou chůzi si může každý vymyslet sám nebo může napodobit tu ze slavného skeče. Akce se zúčastnila i další města, například Vsetín nebo Olomouc. Organizátor švihlého pochodu v Brně dodal: "Jen v Praze jsme ještě nenašli nikoho tak švihlého, kdo by to pořádal."