Kamion české firmy nebezpečně předjížděl. Čelní srážce s autobusem chybělo málo

dnes | Profesionální řidič natočil nebezpečné předjíždění kamionu vsetínské firmy Mikostar, které mohlo skončit čelní srážkou s autobusem. K incidentu došlo 23. 1. okolo osmé hodiny ráno. Řidič, který ho nasnímal a který si kvůli zájmu médií nepřál být jmenován, tvrdí, že mu kamera ukazovala chybné datum a čas. K riskantnímu chování se řidič kamionu odhodlal na silnici z německého města Freyungu do Strážného v Česku. “Stydím se za to, co tento ,kolega´ předvedl. Kvůli takovým nás normální řidiče, co doma máme rodiny a snažíme se jezdit ohleduplně a dojet v pořádku domů, hází do jednoho pytle,” napsal řidič, který pořídil záznam nezodpovědného chování, ke kterému došlo ještě na německé straně.