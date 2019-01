Číňané koupili na jihu Moravy pozemky za 380 milionů. Vybudují tam luxusní lázně

dnes | Čínská společnost RiseSun koupila od firmy Thermal Pasohlávky, kterou vlastní Jihomoravský kraj a obec Pasohlávky, pozemky v hodnotě téměř 380 milionů bez DPH. Měly by na nich vzniknout lázně za více než miliardu korun. Hotové mají být do sedmi let. Kraj u Pasohlávek zároveň postaví menší léčebný ústav se 160 lůžky.