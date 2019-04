Ponořte se do Vltavy jako potápěči při zkoumání pilířů Palackého mostu

dnes | Palackého most mezi Smíchovem a Podskalím v posledních týdnech prozkoumávali potápěči v rámci celkové diagnostiky, kterou si zadala Technická správa komunikací (TSK). Most je ve špatném stavu a plánuje se jeho rekonstrukce, ke které je nejprve nutné zhodnocení jeho stavu. V březnu potápěči zkoumali dno v okolí pilířů mostu, zjišťovali, zda nejsou podemlety vodou, což by mohlo ohrozit statiku konstrukce. Pracovníci už na konstrukci umístili tepelná čidla, která kontrolují změny materiálu v závislosti na teplotě. S pomocí geodetických bodů zároveň společnost Inset monitoruje rozpínání mostu v řádu setin milimetrů. Výsledky měření podobně jako u jiných diagnostik vyhodnotí Kloknerův ústav ČVUT