Ordinace, kam chodí sportovní "celebrity". Tady odhalují limity jejich těl

dnes | Mezi dráhovými cyklisty patří Tomáš Bábek do světové špičky, za pár dní bude ve Skotsku usilovat o medaile na mistrovství Evropy. Z předminulého přivezl před dvěma lety zlato a bronz. Teď sedí s klipem na nose v ordinaci sportovního lékaře Jiřího Dostala na pražské Letné, dvě minuty se zhluboka nadechuje a vydechuje do trubice s balonkem plným kyslíku a oxidu uhelnatého. Následuje odběr krve z prstu do úzkých skleněných kapilár, ty pak postupně "vysaje" přístroj velký asi jako stolní počítač a ukáže několik čísel. Sledujte reportáž z Institutu sportovního lékařství.