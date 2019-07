Lanový most na Jižní spojce zatěžkalo šestnáct nákladních aut

dnes | Víkendová uzavírka lanového mostu na Jižní spojce v Praze nezpůsobila větší dopravní problémy. Most, po kterém vede jedna z nejvytíženějších silnic v Praze, byl uzavřen kvůli zátěžovým testům a měřením nosných lan nutným pro jeho údržbu a opravu. Měření se týkají zejména 52 lan, která nesou tři střední zavěšená pole. Na most také najelo 16 nákladních aut, každé o váze zhruba 35 tun. Obrnit trpělivostí se motoristé budou muset ještě jednou, a to o víkendu 3. a 4. srpna.