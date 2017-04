Překvapení ve vzduchu. Výroční let doprovodily armádní gripeny

dnes | První pasažéry Letiště Václava Havla odbavilo již před 80 lety. V roce 1937 na dráhu usedlo první letadlo, které do Prahy přiletělo z Piešťan. Speciální let k výročí události mířil právě do tohoto města. A toto výročí se neobešlo bez speciálního překvapení pro cestující. Letadlo po cestě doprovodily armádní gripeny.