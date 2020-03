Přijměte šok z karantény a nastavte raději tvrdší režim, radí psycholog Dalibor Špok. Při pobytu doma v režimu home office doporučuje nedělat to, co doma děláte obvykle. Vystavovat se mírnému stresu je v pořádku, cestou do pekel je naopak pití nadměrného množství alkoholu. Špok zároveň apeluje na příbuzné seniorů, aby jim volali a povídali si s nimi - i o zdánlivých banalitách.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse