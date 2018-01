Zeman: Já jsem krásný mladý muž, kdyby po mně někdo vyjel, asi bych to poznal

dnes | Prezident Miloš Zeman vystoupil v rozhovoru s moderátorem Jaromírem Soukupem na TV Barrandov. Jeho protikandidát Jiří Drahoš se debaty nezúčastnil. „Ať to dopadne jakkoli, poděkuji nejen svým spolupracovníkům, ale odhadem nejméně dvěma milionům občanů, kteří mi dají svůj hlas, a to nehledě na to, jestli jsem vyhrál, nebo prohrál,“ popsal Zeman své první kroky po oznámení výsledků. Podívejte se na ty nejzajímavější momenty rozhovoru.