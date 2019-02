Muž vystrčil na policisty zadek. Nejsem z Brna, nevím, jak to tu chodí, hájil se

dnes | Dvacetiletý muž skončil na brněnské záchytce poté, co si u křižovatky Husovy a Nádražní ulice stoupl na silnici před policejní vozidlo, stáhl si kalhoty a vystrčil na hlídku zadek. Opilec měl přitom policisty urážet a dělat jim nemravné nabídky. Co ho přimělo k obscénnostem, ale nedokázal vysvětlit. Zmínil se jenom, že není z Brna, takže podobné chování „bere v klidu, protože neví, jak to chodí mezi Brňákama“. Je podezřelý ze znevážení úřední osoby a z rušení nočního klidu. Ve správním řízení hrozí za tyto přestupky pokuta do deseti tisíc korun.